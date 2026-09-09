Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ЕС испугался за Калининград и отменил санкции против «внучки Путина».

ЕС испугался за Калининград и отменил санкции против «внучки Путина».

Изображение сгенерировано ИИ | © РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ АВТОР: Александр Носович Суд ЕС, высшая судебная инстанция Евросоюза, признал незаконными санкции Литвы против компании Inter RAO Lietuva, входящей в группу "Интер РАО".

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