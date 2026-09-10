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Пункт-А

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За комментарий с призывом к разделу страны астраханец заплатит 70 тысяч рублей

За комментарий с призывом к разделу страны астраханец заплатит 70 тысяч рублей

Трусовский районный суд Астрахани оценил комментарий местного жителя в 70 тысяч рублей, признав 48-летнего мужчину виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, оставленных на просторах мессенджера Telegram.

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