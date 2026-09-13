Тамбовский «Спартак» разгромил «Орёл» со счётом 3:0

Фото: Официальный телеграм-канал футбольного клуба «Спартак» Тамбов Читайте также: ХК «Тамбов» вырвал победу у казанского «Барса» в овертайме (10.
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