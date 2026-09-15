Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что делал Деникин во время Великой Отечественной войны

Заклятый враг Советской России Антон Деникин после германской агрессии в отношении СССР неожиданно призвал русских эмигрантов дать отпор Гитлеру.

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