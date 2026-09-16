Компания «Базис» выпустила платформу Basis Dynamix Enterprise 4.7 для серверной виртуализации

Компания «Базис», ведущий участник российского рынка программного обеспечения для управления динамической инфраструктурой и часть ГК «РТК-ЦОД», объявляет о выпуске новой версии своей флагманской платформы серверной виртуализации Basis Dynamix Enterprise 4.
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