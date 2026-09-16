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Регионы России

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Компания «Базис» выпустила платформу Basis Dynamix Enterprise 4.7 для серверной виртуализации

Компания «Базис» выпустила платформу Basis Dynamix Enterprise 4.7 для серверной виртуализации

Компания «Базис», ведущий участник российского рынка программного обеспечения для управления динамической инфраструктурой и часть ГК «РТК-ЦОД», объявляет о выпуске новой версии своей флагманской платформы серверной виртуализации Basis Dynamix Enterprise 4.

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