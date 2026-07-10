В Тамбове определили лучший лагерь с дневным пребыванием детей

В Тамбове завершился городской конкурс "Лучший лагерь с дневным пребыванием детей - 2026". Участники соревновались в программе "Каникулы в городе: 390 активностей юных тамбовчан", посвящённой 390-летию города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии