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Новости Тамбова

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В Тамбове определили лучший лагерь с дневным пребыванием детей

В Тамбове определили лучший лагерь с дневным пребыванием детей

В Тамбове завершился городской конкурс "Лучший лагерь с дневным пребыванием детей - 2026". Участники соревновались в программе "Каникулы в городе: 390 активностей юных тамбовчан", посвящённой 390-летию города.

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