360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 312 подписчиков

Баканов обсудит с главой НАСА Айзекманом продление работы МКС

Баканов обсудит с главой НАСА Айзекманом продление работы МКС

Главы Роскосмоса и НАСА 14 июля обсудят дальнейшую судьбу Международной космической станции. Переговоры проведут руководитель российской госкорпорации Дмитрий Баканов и глава американского аэрокосмического агентства Джаред Айзекман, сообщила ИС «Вести».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии