Баканов обсудит с главой НАСА Айзекманом продление работы МКС

Главы Роскосмоса и НАСА 14 июля обсудят дальнейшую судьбу Международной космической станции. Переговоры проведут руководитель российской госкорпорации Дмитрий Баканов и глава американского аэрокосмического агентства Джаред Айзекман, сообщила ИС «Вести».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии