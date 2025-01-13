Страна и люди
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Страна и люди

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Экипаж Ка-27 отработал поиск терпящего бедствие летчика в полярную ночь

Экипаж Ка-27 отработал поиск терпящего бедствие летчика в полярную ночь

Минобороны России сообщает, что экипаж поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС смешанного авиакорпуса Северного флота отработал поиск терпящего бедствие летчика в сложных метеусловиях полярной ночи Крайнего Севера.

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