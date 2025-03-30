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За рулем

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Три кроссовера подвесили на кране — чем это кончится? (видео)

Три кроссовера подвесили на кране — чем это кончится? (видео)

Калифорнийский испытательный центр японской компании Honda провел интересный эксперимент. Три новых кроссовера Honda Passport TrailSport (дорожная версия базовой модели Passport) со слитыми техническими жидкостями подвесили на кране, чтобы показать прочность тягово-сцепных устройств.

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