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Татар-информ

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Российские ИТ-разработки представят на форуме «Цифровые решения» в Москве

Российские ИТ-разработки представят на форуме «Цифровые решения» в Москве

Главный ИТ-форум России «Цифровые решения» пройдет с 6 по 10 октября в Национальном центре «Россия» в Москве.

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