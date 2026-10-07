Продукты могут испортиться задолго до истечения срока годности. Что происходит с едой в городской квартире?Большие запасы продуктов на зиму в городской квартире требуют особого внимания к условиям хранения.
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