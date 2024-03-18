20 взрослых и двое детей пострадали в ДТП в Иркутске и пригороде за неделю

За период с 11 по 17 марта на территории Иркутска и Иркутского района произошло 229 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 22 человека, включая двух детей, сообщает Госавтоинспекция Иркутска.
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