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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек «Реала» Питарч пропустит 6 недель из-за травмы колена. Он получил ее на первой тренировке после отпуска

Полузащитник « Реала » Тьяго Питарч выбыл на шесть недель из-за травмы колена, сообщает COPE.  Футболист опубликовал в соцсетях фотографию, на которой показал поврежденное колено.

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