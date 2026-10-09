Базу отдыха с финской сауной и русской баней продают за 170 млн в Горном Алтае. Фото

В селе Узнезя Чемальского района Республики Алтай выставили на продажу за 170 млн рублей базу отдыха "Алтай Лотос".
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