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Александр Ганичев разработал более 10 реактивных систем залпового огня

Александр Ганичев разработал более 10 реактивных систем залпового огня

При участии Александра Ганичева разработано более 10 реактивных систем залпового огня, включая знаменитую РСЗО «Град», которая стала символом советской военной мощи.

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