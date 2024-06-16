В Госдуму внесут проект о самообороне в своем доме без риска стать осужденным

Ярослав Нилов, глава комитета Государственной думы России по труду, внесет в ГД проект закона, предусматривающего закрепление нормы, что человек, защищающий себя на территории своего дома, не должен впоследствии доказывать свою невиновность.
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