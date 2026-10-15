Великобритания намерена до наступления зимы отправить Украине дополнительную партию дальнобойных крылатых ракет Storm Shadow, сообщает 15 октября Bloomberg.
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