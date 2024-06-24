Вера МЕЛЬНИК В Херсонской области, на территории, оккупированной киевским режимом, среди украинских военных началась эпидемия холеры.
НА УКРАИНЕ РАЗГОРАЕТСЯ ЭПИДЕМИЯ ХОЛЕРЫ, НА ОЧЕРЕДИ – ГЕПАТИТ И БРЮШНОЙ ТИФ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛВ
Лариса Воробьева
Видимо, слова "война до последнего украинца" реальны как никогда! И это не антисанитария. Это лаборатории американцев. Сначала завезли на украину заразу. Потом сломали плотину, чтобы лишить людей чистой воды. Всё идёт к тому...
Ответить
13 час.
sergei kotov
Теперь они эту заразу будут разносить и развозить, может и до нас дойти
Ответить
10 час.
ВС
Виктор Самыгин
Чума и холера - совершенно разные по механизму передачи инфекционные заболевания. Холера - типичная кишечная инфекция, тогда как чума передаётся в основном специфическими трансмиссивными переносчиками (блохами), контактным, а лёгочная форма инфекции воздушно-капельным путём.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии