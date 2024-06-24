НА УКРАИНЕ РАЗГОРАЕТСЯ ЭПИДЕМИЯ ХОЛЕРЫ, НА ОЧЕРЕДИ – ГЕПАТИТ И БРЮШНОЙ ТИФ

ЛВ Лариса Воробьева Видимо, слова "война до последнего украинца" реальны как никогда! И это не антисанитария. Это лаборатории американцев. Сначала завезли на украину заразу. Потом сломали плотину, чтобы лишить людей чистой воды. Всё идёт к тому...

sergei kotov Теперь они эту заразу будут разносить и развозить, может и до нас дойти