Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 725 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Долгополов
    За это время можно глаза закрыть и памперс одеть,да и то если руки дрожать не будутЧто говорит Запад...
  • Влас Семенюк
    Пока есть хороший полигон надо испытывать и как можно больше, а анализ будем делать потом.Медведев показал ...
  • АндрейБорков
    Это как и чем надо думать, что бы заявлять, что "...США допускают обмен ядерными ударами, при котором Вашингтон сохра..."Дурдом": Депутат...

Мия Бойка отказалась извиняться перед матерью девочки-квадробера в телеэфире

Мия Бойка отказалась извиняться перед матерью девочки-квадробера в телеэфире

Первый разговор оскандалившейся певицы с матерью обиженной ей девочки произошёл в телеэфире.В эфире передачи "Пусть говорят" произошло знакомство между матерью девочки-квадробера из Надыма и популярной певицей Мия Бойка.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх