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Тренер сборной Казахстана по футболу предложил запретить клубам подписывать вратарей-иностранцев

Тренер вратарей сборной Казахстана по футболу Валерий Ситало предложил запретить клубам чемпионата Казахстана подписывать голкиперов-иностранцев.

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