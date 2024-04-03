Автоматоны в Helldivers 2 получили мощное подкрепление с выходом последнего патч...

Автоматоны в Helldivers 2 получили мощное подкрепление с выходом последнего патчаПоследний патч Arrowhead Game Studios для Helldivers 2 содержит несколько значительных изменений, в том числе увеличение предельного уровня до 150, балансировку нескольких видов оружия и даже добавление метели и песчаной бури.
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