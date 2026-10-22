В Воронежской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) повреждения получили несколько частных и многоквартирных домов.
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