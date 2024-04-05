На Украине захотели продать Maybach Медведчука

Украинское агентство по розыску и управлению активами (АРМА) сообщило о решении выставить на торги автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов , якобы принадлежащих председателю совета движения «Другая Украина» Виктору Медведчуку.
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