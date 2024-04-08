Мэр Иркутска обсудил проектирование развязок с заслуженным строителем РФ Анатолием Косяковым

Мэр Иркутска Руслан Болотов и заслуженный строитель РФ, вице-президент Союза строителей Иркутской области, председатель совета директоров АО «Иркутскгипродорнии» Анатолий Косяков обсудили вопросы проектирования дорожных развязок Глава города рассказал, что в генеральный план Иркутска в последнее время внесли много изменений, в него вернули дорожные объекты, которые ранее исключали из планов.