Сказки на ночь. Пальмы и тигры

Летом я люблю навещать своего ученика второго класса в лагере, где полно детей всех возрастов. Я рассказывал им разные истории о растениях и животных Летом я люблю навещать своего ученика второго класса в лагере, где полно детей всех возрастов.
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