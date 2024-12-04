В Астраханской области создали Каспийский научный центр судостроения и судоремонта

Соглашение о его создании на базе верфей Объединнной судостроительной корпорации подписали представители Южного центра судостроения и судоремонта ОСК и Каспийского института морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.
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