Два самолета МЧС РФ приземлились в иранском городе, где произошел взрыв в порту

Два спецборта со стороны МЧС РФ совершили посадку в Бендер-Аббасе, Иран. Они прибыли для оказания оперативной помощи в ликвидации пожара, который произошел накануне в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи.
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