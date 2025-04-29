Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Lioubimcev
    Россия такими методами действовать не собирается.Убийство генерала...
  • Игорь Кузнецов
    С точки зрения законности - всё правильно. При этом работодатель вправе не объяснять причину отказа в приёме на работ..."Только для славя...
  • Ильдус Мамлеев
    По отношению к коренному населению России у власти нет ни программы ни "желания", что бы либо делать для улучшения де...В Дании мигрант и...

Токаря - релоканта не встречали? Уехавшая из "ненавистной России" в Казахстан показала последний пакет с едой

Токаря - релоканта не встречали? Уехавшая из "ненавистной России" в Казахстан показала последний пакет с едой

БлокнотРУ Работы нет, денег, чтобы оплатить аренду квартиры тоже, есть нечего, жалуется автор "душещипательного" поста "Таля и Ричи".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Oleg Prauskov
Тварь и мразь!!!Таких гнать поганой метлой и лишать гражданства!!!!
Ответить
20 час.
b
brukhasin
У дальнобойщиков и койка есть!
Ответить
15 час.
МЗ
Максим Зачковский
&quot;И коль вам стыдно называться русским, вы не русский, вы – никто&quot; - как хорошо сказано. Коротко и в точку.
Ответить
9 час.
наверх