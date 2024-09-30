К середине октября сад Александра Матросова осветят 53 фонаря

В Выборгском районе Петербурга у станции метро Лесная находится сад Александра Матросова. В небольшом сквере есть все, что нужно для любителей здорового образа жизни: дорожки для бега, спортивная площадка с тренажерами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии