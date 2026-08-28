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Татар-информ

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Адвокат Воропаев рассказал, как вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста

Адвокат Воропаев рассказал, как вернуть деньги за билеты на концерт Канье Уэста

Возможность вернуть деньги за билеты на концерт американского рэпера Канье Уэста зависит от даты их покупки и дальнейшей судьбы мероприятия.

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