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Сын Кадырова в 15 лет получил должность в Службе безопасности Чечни — россияне реагируют на новость дизлайками

Сын Кадырова в 15 лет получил должность в Службе безопасности Чечни — россияне реагируют на новость дизлайками

Политика просто с Игорем Таланцевым СМИ сообщают, что Кадыров получил какую-то должность в СБ Чечни.

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Комментарии
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Дмитрий Gold
Похоже на плевок в лицо аксакалов🤔
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1 д.
Светлана Иванова
Своя  рука   -  ВЛАДЫКА,,,,,      смешно,,,,..
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18 час.
Генрих
И кто эту тему инициировал? Ужель хохлы с инопланетянами?
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5 час.

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