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Миллионы погибших требуют защитить правду: Володин напомнил, кто победил во Второй мировой войне

Миллионы погибших требуют защитить правду: Володин напомнил, кто победил во Второй мировой войне

Правда о Второй мировой войне, о страшных жертвах ради Победы, о мужестве и стойкости тех, благодаря кому мы сегодня живём, должна быть защищена.

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