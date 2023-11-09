Как распознать лудомана, рассказал алматинский психиатр

Главный психиатр Алматы рассказал, как распознать лудомана, передает inAlmaty.kz. Директор Алматинского городского центра психического здоровья Сапар Рахменшеев рассказал о причинах, симптомах и методах лечения игровой зависимости в ходе брифинга РСК.
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