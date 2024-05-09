Пользователи X (Twitter) массово раскритиковали рекламу iPad Pro 2024 года

Apple представила новый ультратонкий iPad Pro во время презентации 7 мая. В рекламном ролике демонстрируется огромный механический пресс, который давит различные музыкальные инструменты и предметы искусства, превращая их в самый тонкий iPad Pro.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии