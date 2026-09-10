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Врач: новый клещевой вирус из Китая опасен в сочетании с другим патогеном

Врач: новый клещевой вирус из Китая опасен в сочетании с другим патогеном

Выявленный в Китае новый вирус ALTNV, который передается через клещей и вызывает заболевание, похожее на грипп, представляет угрозу не сам по себе, а в сочетании с другим опасным вирусом DBV, тоже переносимым азиатскими клещами.

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