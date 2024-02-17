Байден: Под контроль России могут перейти прочие города

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден ожидает, что правительство сумеет убедить конгрессменов выделить денежные средства для киевского режима, но предполагает, что к тому моменту прочие населённые пункты окажутся освобождены Российской Федерацией.
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