Байден: Под контроль России могут перейти прочие города

Лидер Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден ожидает, что правительство сумеет убедить конгрессменов выделить денежные средства для киевского режима, но предполагает, что к тому моменту прочие населённые пункты окажутся освобождены Российской Федерацией.