Мексика: Один человек был убит и еще шесть получили ранения в результате вооруженного нападения неизвестных вооруженных людей во время местного футбольного матча на Камино-Реаль в Сан-Франциско-дель-Ринкон, штат Гуанахуато, во второй половине дня 13 сентября.