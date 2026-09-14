Мексика: Один человек был убит и еще шесть получили ранения в результате вооруженного нападения неизвестных вооруженных людей во время местного футбольного матча на Камино-Реаль в Сан-Франциско-дель-Ринкон, штат Гуанахуато, во второй половине дня 13 сентября.
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