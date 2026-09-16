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ФИПИ перечислил частые орфографические ошибки на ЕГЭ по русскому языку

ФИПИ перечислил частые орфографические ошибки на ЕГЭ по русскому языку

Выпускники 2026 года чаще всего ошибались в правописании корней, приставок и суффиксов при сдаче ЕГЭ по русскому языку.

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