В Иркутской области власти ужесточили меры против ковида и собрали школьников на акцию

В Иркутской области власти ужесточили ограничения из-за пандемии коронавируса с 12 июня. В тот же день в областном правительстве чиновники провели со школьниками массовое мероприятие "от имени губернатора", сообщила пресс-служба администрации.
В Иркутской области власти ужесточили ограничения из-за пандемии коронавируса с 12 июня. В тот же день в областном правительстве чиновники провели со школьниками массовое мероприятие "от имени губернатора", сообщила пресс-служба администрации.
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