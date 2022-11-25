Меркель призналась, что ей не дали наладить диалог с Москвой

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призналась, что под конец срока на своем посту не смогла повлиять на развитие ситуации на Украине и добиться нового формата переговоров с Российской Федерацией на уровне Европейского союза.
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