Эксперты объяснили, зачем нужно было снять лимит по семейной ипотеке

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Семейная ипотека, как и другие льготные варианты выдачи ссуд на покупку жилья, выступает своеобразным регулятором стоимости недвижимости и удержания спроса в момент, когда он падает по ряду причин.
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