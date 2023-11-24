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Глава "Слуги народа" Арахамия: нужно провести референдум по конфликту на Украине

Глава "Слуги народа" Арахамия: нужно провести референдум по конфликту на Украине

Глава фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что любые договоренности по конфликту на Украине должны проходить через референдум.

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