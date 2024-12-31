Главный панк СССР: что случилось с Юрием Хоем

И спустя почти два десятилетия после смерти Юрия Клинских сложно найти город в России, в котором бы не сохранилось хотя бы одной надписи «Панки, хой!» Залихватские песни легендарного Хоя слушают и сегодня, самобытную поэтику творчества – изучают, а о феномене популярности и причинах смерти – спорят.