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Медведчук назвал компании из Чехии и Словакии, помогающие ВСУ Украины

Медведчук назвал компании из Чехии и Словакии, помогающие ВСУ Украины

Президент России Владимир Путин поручил проанализировать, насколько иностранная промышленность втянута в боевые действия против России, рассказал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, 21 сентября сообщает KP.

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