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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Актюркоглу опроверг, что «Спартак» согласовал переход вингера «Галатасарая» за 13 млн евро и предложил ему 3 млн в год: «Трансфер не состоится»

Турецкое издание Milliyet сообщило, что «Спартак» согласовал с «Галатасараем» трансфер Актюркоглу за 13 миллионов евро и увеличил предложение по зарплате вингера с 2,4 до 3 млн евро с учетом бонусов.

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