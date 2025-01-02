Кишинев предложил Тирасполю помощь с закупками газа

АО «Молдовагаз», совместно с АО «Энергоком», готово оказать содействие, включая техническую и коммерческую поддержку, ООО «Тираспольтрансгаз» в организации закупок природного газа на любой европейской газовой платформе на рыночных условиях для обеспечения жителей левого берега Днестра энергоресурсами в создавшейся кризисной ситуации.