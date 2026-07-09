Доходы чиновников обгоняют зарплаты россиян: разница в оплате существенная, а эффективность под сомнением

В современном обществе, где пропасть между жизнью обычных граждан и представителей власти порой кажется непреодолимой, возникает закономерный вопрос: а не пора ли пересмотреть систему оплаты труда тех, кто призван служить народу? Представьте себе, что зарплаты наших депутатов и министров напрямую зависят от того, насколько хорошо живут обычные россияне.
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