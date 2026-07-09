Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 721 подписчик

Доходы чиновников обгоняют зарплаты россиян: разница в оплате существенная, а эффективность под сомнением

Доходы чиновников обгоняют зарплаты россиян: разница в оплате существенная, а эффективность под сомнением

В современном обществе, где пропасть между жизнью обычных граждан и представителей власти порой кажется непреодолимой, возникает закономерный вопрос: а не пора ли пересмотреть систему оплаты труда тех, кто призван служить народу? Представьте себе, что зарплаты наших депутатов и министров напрямую зависят от того, насколько хорошо живут обычные россияне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей отказ от доллара и срочно
этим бездельникам не повышать а понизить  зряплату раза в два и то жирно было бы и вообще их зряплату нужно привязать с минималкой , чем лучше живет Народ те м и им добавлять
Ответить
4 н.
ПП
Петр Петрович Канаев
Ох, мечты!
Ответить
4 н.
сергей отказ от доллара и срочно
не спорю ! пятая колонна рулит
Ответить
4 н.