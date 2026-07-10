Рост цен на нефть помог России добиться профицита бюджета в июне. Впервые с начала года страна зафиксировала месячный профицит, который составил 279 млрд рублей, пишет Bloomberg.
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Рост цен на нефть помог России добиться профицита бюджета в июне. Впервые с начала года страна зафиксировала месячный профицит, который составил 279 млрд рублей, пишет Bloomberg.
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