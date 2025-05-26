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Татар-информ

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Глава Ассоциации МСБ Нуриев: «Вести бизнес так, как мы вели 10 лет назад, не получится»

Глава Ассоциации МСБ Нуриев: «Вести бизнес так, как мы вели 10 лет назад, не получится»

Сегодня в России отмечается День предпринимательства. Какие ошибки допускают те, кто открывает семейный бизнес, какие минусы у господдержки и почему, чтобы быть предпринимателем, нужен «кураж», в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказал Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Ильяс Нуриев.

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