🏢В омском офисе компании «Брусника» в рамках фестиваля «Зодчество в Сибири» состоялась презентация концепции проектного подхода и 3D-макета жилого комплекса «Кварталы Драверта».
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🏢В омском офисе компании «Брусника» в рамках фестиваля «Зодчество в Сибири» состоялась презентация концепции проектного подхода и 3D-макета жилого комплекса «Кварталы Драверта».
Свежие комментарии